- Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı binanın 2. kat balkonundan düşen 1.5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.Olay, Aşağı Hisar Mahallesi 4588 Sokak üzerinde meydana geldi. 3 katlı binanın 2. katındaki balkonda tek başına oynayan 1.5 yaşındaki Z.B. isimli kız çocuğu, beton zemine düştü. Bir vatandaş tarafından Özel Akdeniz Hastanesine kaldırılan minik kız, yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.İHA