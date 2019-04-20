Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi bir hafta ücretsiz



Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, 23 Nisan'dan dolayı bir hafta çocuklara ücretsiz olacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaleiçi Yat Limanı içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hazırladığı programla kutlayacak.

Oyuncak Müzesi, 20-27 Nisan saat 09.00 ile 18.00 arasında herkese ücretsiz olacak. Müzede çocuklar için bayram konseri ve masal okuma etkinliği gerçekleştirilecek.

Çocuklar, aileleriyle hem bu etkinliklere katılabilecek hem de oyuncakların bulunduğu müzeyi gezebilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Orkestrası ile Antalya Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu 20 Nisan saat 14.00'de "Bayram Konseri" verecek.

Yazar Betül Kanpolat ise 21 Nisan'da müzede okuma etkinliği gerçekleştirecek.







ANTALYA (AA) -

