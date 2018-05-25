Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Candost Derneğini ağırladı.Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ve yönetimi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü ziyaret etti. Bakımevi ve sokak hayvanlarının şartlarının iyileştirilmesi noktasında görüşmenin yapıldığı toplantıda Başkan Tütüncü, ilçede eksikliklerin giderilmesi noktasında gereken desteği vereceklerini bildirdi. Yanık ise bundan sonra Kepez Bakımevi ile işbirliği içinde çalışacaklarını belirterek, “Belediyeden bir ekip bakımevine gideceğiz. Ormandaki hayvanların hali yakından görülecek. Ayrıca kısırlaştırma operasyonlarının arttırılmasını istedik. Hayvan koruma görevlileri ile iş birliği içinde çalışmayı talep ettik. Belediye ile uyum içinde çalışırsak çok daha fazla sokak hayvanına uygun şartları sağlayabiliriz” dedi.İHA