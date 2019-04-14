Antalya'da uyuşturucu operasyonu

- Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen gruba yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı



Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Yeşildere, Gebizli, Doğuyaka mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyete götürüldü.



ANTALYA (AA) -

