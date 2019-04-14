Antalya'da, trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda ön koltuğunda oturduğu otomobilin camından sarkıttığı ayaklarını sallayarak seyahat eden kişi, AA muhabirince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Antalya çevre yolunda ilerleyen 07 R 3245 plakalı otomobilin ön koltuğunda oturan kişi, ayaklarını camdan sarkıtarak seyahat etti.Yoğun trafik akışına aldırmadan kilometrelerce camdan sarkıttığı ayaklarını sallayarak giden kişinin tehlikeli yolculuğu, aynı güzergahta giden Anadolu Ajansı muhabiri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.ANTALYA (AA) -