Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı

Kumluca ilçesinde ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.



Özel bir hastaneye ait Yaşar Emre K. idaresindeki 06 BJU 980 plakalı ambulans, Adnan Menderes Bulvarı Buğdaypazarı Kavşağı'nda, Ahmet A. yönetimindeki 07 VAS 08 plakalı kamyonetle çarpıştı.



Devrilen ambulanstaki sağlık personeli Hasan Sabri Sarıaslan yaralandı.



Sarıaslan, olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Ambulanstaki diğer sağlık görevlileri ile bebek hasta, kazayı yara almadan atlattı.



ANTALYA (AA) -