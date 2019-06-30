Manavgat'ta hırsızlık şüphelileri yakalandı

Manavgat ilçesinde motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde S.Y'ye ait 07 HUH 70 plakalı motosikletin çalınmasına ilişkin araştırma başlattı.



Jandarma ekipleri, motosikleti çaldıkları iddia edilen H.A, K.C. ve Z.G'yi Ilıca Mahallesi'nde gözaltına aldı.



Şüphelilerden K.C. ve Z.G çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.



Motosiklet ise sahibine teslim edildi.



ANTALYA (AA) -