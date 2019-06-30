Kaybolan keçiler 5 kilometre uzakta bulundu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaybolan 2 keçi jandarma ekiplerince bulundu.



Alınan bilgiye göre, Kuzca Mahallesi'nde yaşayan Hatice Karakaya, 2 keçisinin kaybolduğunu belirterek jandarmaya başvurdu.



İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, yaptıkları arama çalışmalarında keçileri 5 kilometre uzaklıktaki kayalık bölgede buldu.



Keçiler, Karakaya'ya teslim edildi.



Tek geçim kaynağının keçiler olduğunu ifade eden Karakaya, jandarma ekiplerine teşekkür etti.



ANTALYA (AA) -