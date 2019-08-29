Antalya'da orman yangınlara karşı duyarlılığı artırmak amacıyla sürücülere broşür dağıtıldı.



Sürücülere broşürlü orman yangın uyarısı

Antalya (AA) - Antalya'da orman yangınlara karşı duyarlılığı artırmak amacıyla sürücülere broşür dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü personelince orman yangınlarının önlenmesi amacıyla broşür hazırlandı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin de katıldığı uygulamada, Düzlerçamı trafik kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine, çeşitli uyarılarda bulunulup broşür verildi.

Sürücüler, uygulamanın yararlı olduğunu bildirdi.





































