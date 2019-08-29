Antalya'da motoryat kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesi Beş Adalar mevkisinde kayalıklara çarpan lüks yattaki 2 kişi yaralandı. Beş Adalar mevkisinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu 25 metre uzunluğundaki motoryat, Başak Adası yakınlarında kayalıklara çarparak, karaya oturdu.Antalya'nın Kaş ilçesi Beş Adalar mevkisinde kayalıklara çarpan lüks yattaki 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Beş Adalar mevkisinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu 25 metre uzunluğundaki motoryat, Başak Adası yakınlarında kayalıklara çarparak, karaya oturdu.Çarpmanın etkisiyle yatta bulunan 2 kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekiplerince kıyıya getirilen yaralılar, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi."Aldenis" isimli lüks yatı kurtarma çalışmaları devam ediyor.ANTALYA (AA) -