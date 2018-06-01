- Antalya'da düzenlenen 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma yaptı. Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesinde gerçekleşen operasyonda, İ.Ç. ve Rus uyruklu M.S. satışa hazır toplam 6 paket daralı 1,1 gram eroin ile yakalandı.Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesinde bulunan iki ikamet ve Konyaaltı ilçesinde bulunan otel odasına yapılan operasyonda C.K. ve E.D. 195 adet ecstasy hap, 14,8 gram ecstasy hap, daralı 2,3 gram esrar maddesi ve bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör ve 29 adet dolu fişek ile yakalandı.Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesinde bulunan bir ikamete yapılan operasyonda M.Y. isimli şahıs toplam 115 gram esrar ve 43 kök kenevir bitkisi olduğu değerlendirilen maddeler ile yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik sürdürülen çalışmada M.Ş., Ö.Ç. ve Z.A. isimli şahıslar, 2,4 gram esrar (skunk) maddesi ile birlikte yakalandı.Döşemealtı ilçesinde 24 ayrı suçtan toplam 108 yıl 20 gün hapis cezası ve 6 bin 875 TL para cezası suçundan aranan İ.K. isimli şahıs, bin 23,3 gram kokain maddesi, 10 gram esrar maddesi ile birlikte yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.K. ve E.D., tutuklanırken, C.K., M.Ş., Ö.Ç., Z.A., İ.Ç. ile M.S. serbest bırakıldı. M.Y. ise hakkında ise adli işlem yapıldı.İHA