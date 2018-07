- Antalya'nın en önemli turizm destinasyonlarından olan ve Köprülü Kanyon Milli parkı sınırları içinde bulunan Köprüçay, bu yıl rafting için 700 bin yerli ve yabancı turistten 200 milyon TL civarında turizm geliri bekliyor. Yılın ilk organizasyonunu Nevruz bayramında İranlı turistler ile başlatan işletmeler, Haziran ayı ortasından itibaren ise dünyaya açılıyor. Başta Rusya olmak üzere Almanya, Hollanda, Polonya, İran ve Iraklı turistlerin büyük rağbet gösterdiği rafting, bölgede 53 işletmeye ekmek kapısı oldu. Ancak son yıllarda Köprüçay'da düşen su debisi ve tanıtım eksikliği sebebiyle her geçen sezonu mumla arar hale geliyor.Köprülü Kanyon Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Refik Armağan, Türkiye'nin en önemli doğal rafting merkezi olan Köprüçay'ın bazı bölümlerinde çayın ortasında oluşan adacıklarda botların taşlık alanlara oturduğunu belirterek " Tedbir alınmazsa geleceğimiz parlak değil" dedi.Toros Dağları'ndan doğarak doğa harikası kanyonların arasından geçen Köprüçay, Serik'in güneyinden Akdeniz'e dökülünceye kadar her yıl 100 binlerce turisti rafting sporuyla buluşturuyor. İki tarafı dik, çıkılması hemen hemen imkansız olan kanyonlardaki yeraltı suları ile beslenen Köprüçay, Türkiye'nin en güzel tabii rekreasyon alanlarından da birisi olma özelliğini taşıyor.Nehrin batısındaki dağlık arazide bulunan tarihi Selge şehri, nehir kenarındaki kaleler, su kemerleri, Roma devrine ait köprüler ve tarihi yollar gibi pek çok arkeolojik kaynaklara ev sahipliği yapan 36 bin hektarlık alana sahip olan Köprülü Kanyon Milli Parkı, aynı zamanda Türkiye'nini en büyük Akdeniz servisi ormanı olma özelliği yanında, kızılcam, karaçam, sedir, köknar, meşe çeşitleri ve yabani zeytinlikler ile yaban hayatı açısından da zengin. Alageyik, yaban keçisi, yaban domuzu, ayı, kurt, tilki, tavşan ve çeşitli kuş türlerinin mevcut olduğu Köprülü Kanyon milli Parkının bir kısmını içinde barındırdığı Köprüçay'ın üst kısımlarında kırmızı benekli alabalık, sazan, yılan balığı, diğer kısımlarında kefal avlamak mümkün.Tüm bu özellikleriyle Antalya'nın en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan rafting merkezleriyle de Mart ayından itibaren tüm dünyadan misafirler ağırlıyor.Tatilini Antalya'da geçirmek için otellere yerleşen turistler, tur şirketleri tarafından sabahın ilk saatlerinde otellerinden gruplar halinde alınıp kişi başı 40 euro gibi bir ücretle Köprüçay rafting merkezlerine taşınıyor. Halen 53 işletmenin bulunduğu bölgede turistler önce kendi dillerinde rafting güvenliği hakkında yapılan sunumu dinliyor. Ardından kask ve can yelekleri dağıtılan turistler, yine araçlarla rafting başlama noktalarına taşınıyor. burada her botta profesyonel raftingci olan rehberler eşliğinde botlara binen turistler, yaklaşık 3 kilometre olan amatör parkurda dalgalarla boğuşup adrenalinin keyfini çıkartıyor. 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden Rafting turlarında 6 ile 65 yaş arası misafirlere ise kaza sigortaları yapılmadan botlara alınmıyor. Rehberlerin ise her birinin ferdi kaza sigortası bulunuyor. Başlama kontasından sıra ile minik şelalelerin üzerinden aşarak, zaman zaman dalgaların arasında kaybolan turistlerin, yaşadıkları heyecan çığlıklarına yansıyor. Yaklaşık 4 saat süren 13 kilometrelik parkur aralarında kendilerin tura çıkaran işletmelerin önündeki varış noktalarına ulaşan turistler burada öğle yemeklerini yiyip yorgunluk atıyor ve ardından parkura kaldıkları yerden devam ediyorlar. Bölgede halen Köprüçay kıyısında hizmet veren 53 işletmenin 100 milyon liranın üzerinde yatırımı bulunuyor. Bölgenin turizme parasal katkısı ise yılda 200 milyon Tl civarında.Tüm bu yatırım ve gelirlere rağmen ise Köprüçay'ın en büyük sıkıntısı düşük su debisi ve tanıtım eksikliği.Köprülü Kanyon Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Refik Armağan, Mart ayında Nevruz bayramı sebebiyle gelen İranlı turistlerle açtıkları sezonda istediklerini bulamadıklarını söyledi. Mart ayından buyana işletmelere her an turist gelecekmiş gibi hazır beklediklerini söyleyen Armağan, " Ümitlerimizi bu yıl erken rezervasyon rakamlarının geçtiğimiz yıllara oranla çok iyi olması sebebiyle Haziran ayına bıraktık. Seçimler ve dünya kupasına rağmen son 3-5 gün içerisinde istediğimiz rakamlara ulaşmaya başladık. Eylül ayı ortalarına kadar en az 650-700 bin yerli yabancı turist bekliyoruz. Türkiye’nin dışında Almanya, Rusya, Polonya ve Hollanda ağırlıklı ziyaretçilerimiz oluyor. İran ve Irak şu anda büyük ilgi duyuyor. " dedi.İşletmelerin elinden geleni yapmasına rağmen Köprüçay'daki su seviyesiyle ilgili bu yıl büyük sıkıntıları olduğunu söyleyen Armağan, " Botlar Köprüçayın ortasında rafting güzergahı üzerinde oluşan adacıklardaki taşlara oturuyor. Bu yıl kar yağmadığı için suyun seviyesi çok düşük. Seviyenin yüksek tutulması için yukarıda bulunan Kasımlar Barajı’nın Köprüçay'ı beslemesi gerekiyor. Rafting gerçekten bir macera sporu. Turistlerin buraya rafting yapmış olmak için gelmelerini istemiyoruz. Gelenler öyle memnun kalsınlar ki gitsin memleketlerinde, köprülü kanyonu övsün, memleketimize turizm ve döviz akıtalım. Tedbir alınmazsa gün gittikçe kötüye gidiyor. Burada büyük şirketler vardı, hepsi bitti gitti dayanamadılar." diye konuştu.Bölgenin bir doğa harikası ve ülkenin en önemli rafting merkezi olmasına rağmen hiçbir şekilde tanıtım yapılmadığını söyleyen Armağa, kendi imkanlarıyla tanıtım yapmaya çalıştıklarını ancak bunun yeterli olmadığını belirterek " Sağolsun gazeteciler de olmasa tanıtılmayacak. Avrupa’dan turist getirmek için her uçak başı kaç bin dolar teşvik veriliyor ama Köprülü Kanyonu ayakta tutalım, daha iyiye götürelim, daha çok insan gelsin diye bir gayretimiz yok. Belki de buranın kıymetinden haberleri yok, olsa eminim onlar da sahip çıkar. Çünkü böyle bir varlık yok edilemez, ileriye taşınır." dedi.Tatil yaptıkları otelden turlar aracılığıyla annesi ve babasıyla birlikte Rafting yapmaya gelen İngliiz vatandaşı 7 yaşındaki Megan Baris, ilk kez rafting yaptığını ve önce korktuğunu ama kısa süre içinde alıştığını belirterek " Su biraz soğuktu ama çok eğlendim" dedi.Megan Baris'in babası Andy Baris ise sporcu kimliğine rağmen kürek çekeren ve dalgalarla mücadele ederken yorulduğunu ama nasıl yapılacağını öğrenince işin kolay olduğunu belirterek " Rehberler çok iyi. Su soğuk ama çok keyifliydi" diye konuştu.Rus vatandaşı Dimitri Urasava ise yine ilk kez rafting sporunu denediğini ve bu kadar eğleneceğini düşünmediğini söyledi. Yine Rus uyruklu turist Yulia Cirkishev ise İkinci defa geldiğini, ve Türkiye'ye gelen herkesin bu heyecanı yaşaması gerektiğini ifade etti.Almanya"da yaşayan Türk kökenli Ziver Taynis ise ilk defa rafting sporunu denediğini, yanında çocuğunun da olduğunu belirterek " Su çok soğuktu. İlk başta biraz zorlandık, hatta düştük ama güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.İHA