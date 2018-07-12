Antalya Rafting turizminde 700 bin turist, 200 milyon TL gelir bekliyor

Antalya Rafting turizminde 700 bin turist, 200 milyon TL gelir bekliyor
ANTALYA
G.Tarihi: 12.07.2018 11:56
0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Antalya Rafting turizminde 700 bin turist, 200 milyon TL gelir  bekliyor 
  - Sabahın erken saatlerinde Köprülü Kanyona gelen yüzlerce turist, muhteşem doğa manzarasında adrenalinin tadına varıyor 
  - İşletmeciler her geçen yıl düşen su seviyesi ve tanıtım eksikliğinden şikayetçi 
  - Düşük su seviyesi sebebiyle Köprüçay üzerinde kendiliğinden oluşan adacıklar rafting için S.O.S. veriyor 
 
- Antalya'nın en önemli turizm destinasyonlarından olan ve Köprülü Kanyon Milli parkı sınırları içinde bulunan Köprüçay, bu yıl rafting için 700 bin yerli ve yabancı turistten 200 milyon TL civarında turizm geliri  bekliyor. Yılın ilk organizasyonunu Nevruz bayramında İranlı turistler ile başlatan işletmeler, Haziran ayı ortasından itibaren ise dünyaya açılıyor. Başta Rusya olmak üzere Almanya, Hollanda, Polonya, İran ve Iraklı turistlerin büyük rağbet gösterdiği rafting, bölgede 53 işletmeye ekmek kapısı oldu. Ancak son yıllarda Köprüçay'da düşen su debisi ve  tanıtım eksikliği sebebiyle her geçen sezonu mumla arar hale geliyor.Köprülü Kanyon Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Refik Armağan, Türkiye'nin en önemli doğal rafting merkezi olan Köprüçay'ın bazı bölümlerinde çayın ortasında oluşan adacıklarda botların taşlık alanlara oturduğunu belirterek "  Tedbir alınmazsa geleceğimiz parlak değil" dedi. 
 
  36 bin hektarlık doğa harikası 
  Toros Dağları'ndan doğarak doğa harikası kanyonların arasından geçen Köprüçay, Serik'in güneyinden Akdeniz'e dökülünceye kadar her yıl 100 binlerce turisti rafting sporuyla buluşturuyor. İki tarafı dik, çıkılması hemen hemen imkansız olan kanyonlardaki yeraltı suları ile beslenen Köprüçay, Türkiye'nin en güzel tabii rekreasyon alanlarından da birisi olma özelliğini taşıyor.Nehrin batısındaki dağlık arazide bulunan tarihi Selge şehri, nehir kenarındaki kaleler, su kemerleri, Roma devrine ait köprüler ve tarihi yollar gibi pek çok arkeolojik kaynaklara ev sahipliği yapan 36 bin hektarlık alana sahip olan Köprülü Kanyon Milli Parkı, aynı zamanda Türkiye'nini en büyük Akdeniz servisi ormanı olma özelliği yanında, kızılcam, karaçam, sedir, köknar, meşe çeşitleri ve yabani zeytinlikler ile yaban hayatı açısından da zengin. Alageyik, yaban keçisi, yaban domuzu, ayı, kurt, tilki, tavşan ve çeşitli kuş türlerinin mevcut olduğu Köprülü Kanyon milli Parkının bir kısmını içinde barındırdığı Köprüçay'ın üst kısımlarında kırmızı benekli alabalık, sazan, yılan balığı, diğer kısımlarında kefal  avlamak mümkün. 
 
  Onlarca işletme milyonlarca liralık yatırım 
  Tüm bu özellikleriyle  Antalya'nın en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan rafting merkezleriyle de  Mart ayından itibaren  tüm dünyadan misafirler ağırlıyor.  
  Tatilini Antalya'da geçirmek için otellere yerleşen turistler, tur şirketleri tarafından sabahın ilk saatlerinde otellerinden gruplar halinde alınıp kişi başı  40 euro gibi bir ücretle Köprüçay rafting merkezlerine taşınıyor. Halen 53 işletmenin bulunduğu bölgede turistler önce kendi dillerinde rafting güvenliği hakkında yapılan sunumu dinliyor. Ardından kask ve can yelekleri dağıtılan turistler, yine araçlarla rafting başlama noktalarına taşınıyor. burada her botta profesyonel raftingci olan rehberler eşliğinde botlara binen turistler, yaklaşık 3 kilometre olan amatör parkurda dalgalarla boğuşup adrenalinin keyfini çıkartıyor. 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden Rafting turlarında 6 ile 65 yaş arası misafirlere ise kaza sigortaları yapılmadan botlara alınmıyor. Rehberlerin ise her birinin ferdi kaza sigortası bulunuyor. Başlama kontasından sıra ile minik şelalelerin üzerinden aşarak, zaman zaman dalgaların arasında kaybolan turistlerin, yaşadıkları heyecan çığlıklarına  yansıyor. Yaklaşık 4 saat süren 13 kilometrelik parkur aralarında  kendilerin tura çıkaran işletmelerin önündeki varış noktalarına ulaşan turistler burada öğle yemeklerini yiyip yorgunluk atıyor ve ardından parkura kaldıkları yerden devam ediyorlar. Bölgede  halen Köprüçay kıyısında hizmet veren 53 işletmenin 100 milyon liranın üzerinde yatırımı bulunuyor. Bölgenin turizme parasal katkısı ise yılda 200 milyon Tl civarında.Tüm bu yatırım ve gelirlere rağmen ise Köprüçay'ın en büyük sıkıntısı düşük su debisi ve tanıtım eksikliği.  
 
  Hedef 700 bin turist 
  Köprülü Kanyon Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Refik Armağan,  Mart ayında Nevruz bayramı sebebiyle gelen İranlı turistlerle açtıkları sezonda istediklerini bulamadıklarını söyledi. Mart ayından buyana işletmelere her an turist gelecekmiş gibi hazır beklediklerini söyleyen Armağan, " Ümitlerimizi bu yıl erken rezervasyon rakamlarının geçtiğimiz yıllara oranla çok iyi olması sebebiyle Haziran ayına bıraktık. Seçimler ve dünya kupasına rağmen son 3-5 gün içerisinde istediğimiz rakamlara ulaşmaya başladık. Eylül ayı ortalarına kadar en az 650-700 bin yerli yabancı turist bekliyoruz. Türkiye’nin dışında Almanya, Rusya, Polonya ve Hollanda ağırlıklı ziyaretçilerimiz oluyor. İran ve Irak şu anda büyük ilgi duyuyor. " dedi. 
 
  Su seviyesi problem 
  İşletmelerin elinden geleni yapmasına rağmen Köprüçay'daki su seviyesiyle ilgili bu yıl büyük sıkıntıları olduğunu söyleyen Armağan, " Botlar Köprüçayın ortasında  rafting güzergahı üzerinde oluşan adacıklardaki taşlara oturuyor. Bu yıl kar yağmadığı için suyun seviyesi çok düşük. Seviyenin yüksek tutulması için yukarıda bulunan Kasımlar Barajı’nın Köprüçay'ı beslemesi gerekiyor. Rafting gerçekten bir macera sporu. Turistlerin buraya rafting yapmış olmak için gelmelerini istemiyoruz. Gelenler öyle memnun kalsınlar ki gitsin memleketlerinde, köprülü kanyonu övsün, memleketimize turizm ve döviz akıtalım. Tedbir alınmazsa gün gittikçe kötüye gidiyor. Burada büyük şirketler vardı, hepsi bitti gitti dayanamadılar." diye konuştu. 
 
  Tanıtım eksikliği 
  Bölgenin bir doğa harikası ve  ülkenin en önemli rafting merkezi olmasına rağmen hiçbir şekilde tanıtım yapılmadığını söyleyen Armağa, kendi imkanlarıyla tanıtım yapmaya çalıştıklarını ancak bunun yeterli olmadığını belirterek " Sağolsun gazeteciler de olmasa tanıtılmayacak. Avrupa’dan turist getirmek için her uçak başı kaç bin dolar teşvik veriliyor ama Köprülü Kanyonu ayakta tutalım, daha iyiye götürelim, daha çok insan gelsin diye bir gayretimiz yok. Belki de buranın kıymetinden haberleri yok, olsa eminim onlar da sahip çıkar. Çünkü böyle bir varlık yok edilemez, ileriye taşınır." dedi. 
 
  Turistler bitsin istemiyor 
  Tatil yaptıkları otelden turlar aracılığıyla annesi ve babasıyla birlikte Rafting yapmaya gelen İngliiz vatandaşı 7 yaşındaki Megan Baris, ilk kez  rafting yaptığını ve önce korktuğunu ama kısa süre içinde alıştığını belirterek " Su biraz soğuktu ama çok eğlendim" dedi. 
  Megan Baris'in babası Andy Baris ise sporcu kimliğine rağmen kürek çekeren ve dalgalarla mücadele ederken yorulduğunu  ama nasıl yapılacağını öğrenince işin kolay olduğunu belirterek " Rehberler çok iyi. Su soğuk ama çok keyifliydi" diye konuştu. 
  Rus vatandaşı Dimitri Urasava ise yine ilk kez rafting sporunu denediğini ve bu kadar eğleneceğini düşünmediğini söyledi. Yine Rus uyruklu turist Yulia Cirkishev ise  İkinci defa geldiğini, ve Türkiye'ye gelen herkesin bu heyecanı yaşaması gerektiğini ifade etti. 
  Almanya"da yaşayan Türk kökenli Ziver Taynis ise ilk defa rafting sporunu denediğini, yanında çocuğunun da olduğunu belirterek " Su çok soğuktu. İlk başta biraz zorlandık, hatta düştük ama güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum” dedi. 
 
AW441717_01AW441717_02AW441717_03AW441717_04AW441717_05AW441717_06AW441717_07AW441717_08AW441717_09AW441717_10AW441717_11AW441717_12AW441717_13AW441717_14AW441717_15AW441717_16AW441717_17AW441717_18AW441717_19AW441717_20AW441717_21AW441717_22AW441717_23AW441717_24


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISI!
Yaşanabilir şehir sıralaması lideri Isparta’da tüm eksiklikler gideriliyor’
Isparta, Akdeniz Bölgesi kadın sorunlarının tartışıldığı merkez olacak
​ISPARTA HERKESİN HAYRAN OLDUĞU BİR KENT OLACAK
Kurban fiyatları açıklandı 2018
EKOBİR’den sinekle mücadele
Isparta'da Uyuşturucu satışı yapılan eve polis baskını: 3 gözaltı
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI BELLİ OLDU
DİKKAT! ISPARTA BU YOL TRAFİĞE KAPANACAK!
REKTÖR ÇARIKÇI MÜJDEYİ VERDİ PROGRAM BAŞLIYOR!
Başkan Günaydın ISTEM’de incelemelerde bulundu
Şehidimizin Babası göleti ziyaret etti
Lavanta tarlaları 150 bin ziyaretçi bekliyor
Isparta'da spor salonlarında yaz yoğunluğu
Isparta polisinden alkol uygulaması
ISPARTA TED KOLEJİ REKLAM BANNER
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
ULUSLARARASI TANITIM ATAĞI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
TARİHİ PINAR PAZARI BU TARİHTE AÇILIYOR!
Isparta'da Atatürk tablosu ahşaba üç boyutlu olarak işleniyor
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
ORTASAHANIN DİNAMOSU DURMUŞ ISPARTA DAVRAZSPOR'DA
Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!
Yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Bakanlık 1117 personel alacak! İşte şartlar...Bakanlık 1117 personel alacak! İşte şartlar...06 Temmuz 2018
TARİHİ PINAR PAZARI BU TARİHTE AÇILIYOR!TARİHİ PINAR PAZARI BU TARİHTE AÇILIYOR!10 Temmuz 2018
Anneye 1300 liraAnneye 1300 lira07 Temmuz 2018
MHP Isparta İl Başkanı görevinden istifa etti MHP Isparta İl Başkanı görevinden istifa etti 06 Temmuz 2018
1 milyon kişiye büyük müjde!1 milyon kişiye büyük müjde!06 Temmuz 2018
DİKKAT! ISPARTA BU YOL TRAFİĞE KAPANACAK!DİKKAT! ISPARTA BU YOL TRAFİĞE KAPANACAK!11 Temmuz 2018
Emekliye 196 lira ek zamEmekliye 196 lira ek zam07 Temmuz 2018
Isparta Şehirlerarası Terminali yapımı dört koldan devam ediyor!Isparta Şehirlerarası Terminali yapımı dört koldan devam ediyor!06 Temmuz 2018
Isparta'da FETÖ operasyonu! Isparta'da FETÖ operasyonu!06 Temmuz 2018
Erdoğan yeni kabineyi açıkladıErdoğan yeni kabineyi açıkladı09 Temmuz 2018
Isparta’da su kesintisi uyarısı...Isparta’da su kesintisi uyarısı...09 Temmuz 2018
Ev kadınlarına emeklilik fırsatıEv kadınlarına emeklilik fırsatı07 Temmuz 2018
Bakan açıkladı: Ücretleri 5 kat arttıracağız!Bakan açıkladı: Ücretleri 5 kat arttıracağız!08 Temmuz 2018
ISPARTA'DA TÜM MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ UYGUN FİYATA DOĞUŞ MUTFAK'TAISPARTA'DA TÜM MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ UYGUN FİYATA DOĞUŞ MUTFAK'TA05 Temmuz 2018
Memura 3 ayrı zamMemura 3 ayrı zam07 Temmuz 2018
Memura farklı ödemeMemura farklı ödeme06 Temmuz 2018
Antalya'da şaşırtan sıcak manzaralarıAntalya'da şaşırtan sıcak manzaraları06 Temmuz 2018
Türk Yıldızları’ndan Isparta Yalvaç'ta nefes kesen gösteri Türk Yıldızları’ndan Isparta Yalvaç'ta nefes kesen gösteri 08 Temmuz 2018
Kurban fiyatları açıklandı 2018Kurban fiyatları açıklandı 201812 Temmuz 2018
Eğirdir'e yeni Turizm Danışma Noktası Eğirdir'e yeni Turizm Danışma Noktası 09 Temmuz 2018