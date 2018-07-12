Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre Antalya’da geçtiğimiz hafta etkili olan kuru ve kavurucu sıcaklar geri dönüyor. Hava sıcaklıkları önümüzdeki 3 gün boyunca 41-42 derecede seyredecek.Turizmin başkenti Antalya önümüzdeki 3 gün kavurucu sıcaklıkların etkisi altında olacak. Geçtiğimiz hafta etkili olan ve 43 dereceye kadar çıkan sıcak hava kente geri dönüyor. Antalya, hava sıcaklığını 3 gün boyunca mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde geçirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Antalya’nın Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez başta olmak üzere birçok ilçesinde sıcaklık değerleri 40-41 dereceye kadar yükselecek. En yüksek sıcaklıkların ise yine 42 derece ile Aksu ilçesinde ölçüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren yine mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.Antalya’da hava bugün az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklık ise Antalya merkez ve kıyı ilçelerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.İHA