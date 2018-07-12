- Antalya Valiliği, kentte yarından itibaren 4 gün boyunca yüksek seyredecek olan hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyararak, bu süre içerisinde duyarlı ve dikkatli olunmasını istedi.Antalya Valiliği tarafından yapılan uyarıda, "Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Antalya genelinde bugünden itibaren Salı gününe kadar 35-42 derece dolayında seyredecek olan sıcaklık beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.İHA