BİNLERCE LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

- Antalya’da 21 bin litre kaçak içki ele geçirildiANTALYA (İHA) - Antalya’nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 bin 194 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Y.Z.Ö.’nin Manavgat ilçesinde kaçak ve sahte alkol piyasaya sürdüğünü belirledi. Görevliler, Y.Z.Ö.’ye ait otellerle birlikte 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan aramalarda, 15 bin 526 litre votka, 346 litre rakı, 5 bin 322 litre viski olmak üzere toplam 21 bin 194 litre kaçak ve sahte içki ele geçirdi. Kaçak ve sahte içkilere el konulurken olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.