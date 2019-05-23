Antalya Havalimanında uyuşturucu operasyonu

- Valizinde 824 gram genetiği değiştirilmiş esrar bulunan İranlı uyruklu şüpheli ile onu karşılamaya gelen kişi gözaltına alındı

Antalya Havalimanında valizinde esrar ele geçirilen İran uyruklu şüpheli ile onu karşılamaya gelen kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince havalimanını kullanarak diğer illerden ve ülkelerden uyuşturucu madde nakli yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

İstanbul'dan Antalya'ya gelen uçaktaki yolculardan durumundan şüphelenilen İran uyruklu H.P'nin valizine narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı.

Aramada 824 gram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi. Şüpheliyi karşılamaya gelen M.R.A'nın üst aramasında kablosuz mouse şeklinde hassas terazi bulundu.

Olayla ilgili H.P. ve M.R.A. gözaltına alındı.



ANTALYA (AA) -

