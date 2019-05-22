Mezarlık bakımı için profesyonel hizmet için şirket kurdu

Antalya'da girişimci Mehmet Çetin (fotoğrafta), 2008 yılında kurduğu şirket ile mezarlıklarda bakım hizmeti veriyor.

Mezarlık bakımı için profesyonel hizmet için şirket kurdu
ANTALYA 0
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Mezarlık bakımı için profesyonel hizmet için şirket kurdu
- Dünya genelinde 2008'de yaşanan ekonomik kriz sırasında boya ve inşaat şirketi iflas eden girişimci Mehmet Çetin, mezarlık bakımı için kurduğu yeni şirketiyle 11 yıldır Antalya'da hizmet veriyor 
- Girişimci Çetin: 
- "Ciddi anlamda mezarlara bakıyoruz. Şu anda yaklaşık 10 çalışanımız var"

Antalya'da girişimci, 2008 yılında kurduğu şirket ile mezarlıklarda bakım hizmeti veriyor.
Girişimci Mehmet Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da boya ve inşaat işleri yapan şirketinin, 2008 yılında tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz sırasında "battığını" söyledi.
Bu sırada iki yıl önce dedesinin mezarına bakım yaptırmak isterken profesyonel birini bulamadığını aktaran Çetin, şöyle konuştu:
"Mezar bakım işlerine başladığımda 'Niye yapıyorsun, mezara kim bakar, mezara bakana niye para verilir' derken, işimi yapmam çok zor oldu. Herkes bana gülüyordu. Bu işe benden başka bir kişi bile inanmadı. İşe başlamadan önce mezarlıkları gezdim. Hangi çiçek, nasıl dikilir, ne yapılır diye baktım. Çünkü bu bilmediğim bir işti. Bir web sayfası kurdum. Türkiye'de mezar bakımı ile ilgili hiç web sayfası yoktu. Yavaş yavaş büyümeye başladık. Bakımını yaptığımız mezarların fotoğrafını çekip müşterimize gönderiyoruz. SMS ile de bilgi veriyoruz. Derken iş kendi kendine büyümeye başladı. Antalya'daki mezarlıklarda bakım yapan ekip olarak çalışıyoruz. Ciddi anlamda mezarlara bakıyoruz. Şu anda yaklaşık 10 çalışanımız var."
Çetin, yapılan başvurunun ardından önce bakımı yapılacak mezarın incelenerek ne tür çalışmaların yapılması gerektiği konusunda rapor hazırladıklarını belirtti. 
Müşterinin onayının ardından bakıma başladıklarını dile getiren Çetin, "A'dan Z'ye bütün hizmetleri veriyoruz. Fotoğrafını çekip müşteriye mail atıyoruz. Müşteri de ondan sonra ödemesini yapıyor." diye konuştu. 





ANTALYA (AA) - 
 
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