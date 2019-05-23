Büyü bozma bahanesiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık davası

Büyü bozma bahanesiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık davası
ANTALYA 0
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Büyü bozma bahanesiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık davası 
- Antalya'da büyü bozma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen karı kocanın yargılanmasına devam edildi
- 2 milyon lirası dolandırıldığı iddia edilen müşteki ve sanık arasında geçen telefon görüşmeleri ile kamera kayıtlarının ses ve görüntü analizi için TRT Genel Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi

 Antalya'da büyü bozma bahanesiyle 2 milyon lira civarında haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla tutuklanan çiftin yargılanması sürüyor.
6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Söz verilen sanık Tali Yüksel Yeşilot, çok güzel hazırlanmış bir komplo, oyun ve tiyatronun içinde olduklarını iddia etti. 
Bu komplo ve oyunun cezaevinde kalması için kurgulandığını savunan Yeşilot, 2 milyon lirasını aldığı ve cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen müşteki E.O'nun kendisine, "Seni kimseye yar etmeyeceğim. Senin karının ne mal olduğunu göstereceğim." diye mesajlar attığını ileri sürdü. 
Bu mesajları sildiği için pişman olduğunu belirten Yeşilot, "Keşke ses kaydı alsaydım. '70 gün içinde eşinden boşanırsan seni şikayet etmeyeceğim.' demişti. Eşim suçsuz yere cezaevinde yatıyor. Bir tek bu konuda vicdan azabı çekiyorum." dedi. 
Yeşilot, aleyhinde tanıklık yapanların akraba olduğunu, kendisine kurulan komplonun parçası oldukları için benzer ifadeler verdiklerini iddia etti. 
Duruşmaya katılan müştekilerden E.O, sanık Tali Yüksel Yeşilot ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu 4 CD'yi mahkemeye delil olarak sundu.
Yeşilot, kayıttaki sesin kendisine ait olmadığını, avukatı ise montajlanmış olabileceğini savundu.  
Mahkeme heyeti, CD'lerdeki ses ve görüntü kayıtlarının sanığa ait olup olmadığının tespiti için bilirkişi görevlendirdi. Boş bir duruşma salonunda, E.O. ve Yeşilot'un benzer şekilde telefon görüşmesi yapması sağlanarak seslerin kaydedilmesi kararlaştırıldı. Kayıtların ses ve görüntü analizi için TRT Genel Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi. 
Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma ertelendi. 
Antalya'da çok sayıda kişiyi "cin çıkarma" ve "büyü bozma" seansları düzenleyerek dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Tali Yüksel Yeşilot hakkında "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık", "cinsel saldırı" ve "işkence ile eziyet" suçlarından 24 yıl, eşi Öznur Yeşilot hakkında ise "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 
Kadın müştekilerden E.O'nun sanığa toplamda 2 milyon lira, diğer 7 mağdurun ise bin ile 21 bin lira arasında değişen miktarlarda para verdiği ileri sürülmüştü.

ANTALYA (AA) -
 
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