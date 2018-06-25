

- Antalya’da sandık kurallarını ihlal eden 21 kişiye yasal işlem



- Antalya'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, sandık kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 21 kişiye yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Antalya'da oy pusulalarını cep telefonuyla görüntülediği tespit edilen 21 kişiye işlem yapıldığı belirtildi. Polis, oy pusulalarını cep telefonlarıyla görüntüleyenlere yönelik çalışma başlattı. Tespit edilen 21 kişiye "sandık kurallarını ihlalden" işlem yapıldı. Öte yandan haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 7 kişi oy kullanmak üzere geldikleri sandık başında gözaltına alındı.

Ayrıca siyasi partinin broşürünü dağıttığı belirlenen bir kişi hakkında da yasal işlem yapıldığı bildirildi.



İHA