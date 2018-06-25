- Antalya'da 17.00’da sandıkların kapanmasıyla birlikte sayılan oylar torbalar içerisinde İl Seçim Kuruluna getiriliyor.Türkiye’de seçmen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sabah 08.00’dan itibaren sandık başına gitti. Antalya'da 1 milyon 681 bin 336 seçmen, 5 bin 12 sabit 20 seyyar olmak üzere 5 bin 32 sandıkta oyunu kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından görevliler sayılan oyları çuvallarla İl Seçim Kurulunun bulunduğu Antalya Adliyesine getiriyor. Muratpaşa ve Kepez için torbalar iki ayrı noktadan oluşturulan bölümden adliye içine alındı. Görevlilerin geç kalmamak için birbirleriyle yarıştığı görüldü. Öte yandan çevik kuvvet ekiplerinin adliye bahçesinde olası durumlara karşı güvenlik önlemleri aldığı görüldü.İHA