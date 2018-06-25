- Bakan Çavuşoğlu’nun sandığından Erdoğan çıktı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya'nın Alanya ilçesinde oyunu kullandığı sandıktan "Cumhur İttifakı"nın adayı Recep Tayyip Erdoğan çıktı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulunda bulanan oy kullandığı 2369 nolu sandıktan çıkan 296 oydan 7'si geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandıktan "Cumhur İttifakı"nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 153, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ise 83 oy çıktı.
Aynı sandıktan İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'e 49, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a 1, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'na 2 oy çıktı.
İHA