Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler ve personelle iftar yaptı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Antalya İl Müftülüğü tarafından organize edilen, bir hayırsever tarafından desteklenen iftar yemeğine Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Murat Ulucan, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Müftüsü Osman Artan, cezaevi yönetimi ve personeli ile hükümlüler katıldı. İftar öncesinde, Vali Karaloğlu, hükümlülerin cezaevindeki atölyelerde yaptığı el sanatlarını inceleyerek bilgiler aldı. Atölye gezisinin ardından ezanın okunmasıyla birlikte iftar yemeğine geçildi.İftarda Vali Münir Karaloğlu, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı mekanlarda toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek, hükümlülerle iftar sofrasında buluşmaktan dolayı son derece memnun olduğunu dile getirdi.Cezaevinin imkanlarının oldukça geniş olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, mahkumların burada açılan eğitimler ve iş olanaklarıyla tahliye edildikten sonra topluma faydalı bireyler olarak hayatlarını sürdürebileceklerine dikkati çekti.Vali Münir Karaloğlu, Başsavcı Ramazan Solmaz ve Müftü Osman Artan, iftarın ardından hayırsevere hediye verdi.İHA