Kepez Belediyesinden, Anadolu Oyuncak Müzesi'nin 23-30 Nisan'da çocuklara ücretsiz olacağı bildirildi.Kepez Belediyesinden yapılan açıklamada, Dokumapark'ta açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23-30 Nisan'da 18 yaş altı tüm çocukların ücretsiz gezilebileceği belirtildi.Müzenin, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ilk yıl 526 bin 373 ziyaretçinin gezdiği aktarılan açıklamada, 13 bine yakın oyuncağı da içerisinde barındırdığı bilgisine yer verildi.Anadolu Oyuncak Müzesi'ni ziyaret edecek çocuklara günün anısı topaç ve misket hediye edilecek.ANTALYA (AA) -