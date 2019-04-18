Sur Yapı'dan Antalya'ya "mega şehir" projesi

- Sur Yapı, 1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya'nın özüne uygun modern bir şehir projesi inşa ediyor



Antalya’da geleceğe miras modern bir şehir inşasıyla yolan çıkan Sur Yapı, 8 milyar liralık yatırımla Türkiye’nin mega şehir projesini gerçekleştiriyor.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 8 milyar liralık yatırımla mega şehir projesini hayata geçiriyor. Antalya’ya yeni bir yaşam alanı sunan Sur Yapı, 1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya’nın özüne uygun modern bir şehir projesi inşa ediyor.

19 bin bağımsız bölümden oluşan konutlar, ofisler, home office’ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, sağlık alanları, ibadet alanları, sosyal alanlar, müzeler ve büyük kent parkıyla beraber Türkiye’nin markası olan Antalya’ya yeni bir Antalya armağan ediliyor.



- Teslimler 2019 yılı içerisinde başlayacak



23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçi, ilk etapta yer alan 93 bloktan oluşan 6 bin 417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor.

İlk etabın kaba inşaatının yüzde 95’lik kısmının tamamlandığı projede, 2019 yılı içerisinde ilk etabın teslimleri başlayacak.



- Yerli ve yabancı çok sayıda kişi mega projeden alım yaptı



Rusya ve İngiltere başta, Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu 23 farklı ülkeden vatandaşlara satış oldu. Türk Cumhuriyetler ve Körfez ülkelerinden de yoğun talebin olduğu projeden, dünya genelindeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım yaptı.

İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada ve Norveç'in de aralarında bulunduğu 26 ülkede yaşayan Türk vatandaşları, Sur Yapı Antalya’dan ev sahibi oldu.

Öte yandan, turizmde geçen yılki rekorunu kırarak yılın ilk çeyreğinde turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da, yabancıya gayrimenkul satışında da yüzde 47 artış yaşandı.



İSTANBUL (AA) -

