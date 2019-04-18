Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından "10. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları" kapsamında düzenlenen 2019 OHSAD Kurultayı, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde başladı. Kurultaya katılan OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Reşat Bahat, konuşma yaptı.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "Sağlıkta dönüşüm ve paralelinde finansman yönetimi sosyal güvenlik reformu, 1950'den bu yana yapılmış en büyük devrim ve en önemli reform. Türk mucizesi olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu sürdürmemiz gerekiyor." dedi.Bağlı, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından "10. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları" kapsamında Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 2019 OHSAD Kurultayı'nda, sağlıkta dönüşüm programıyla genel sağlık sigortasında da bir değişim ve dönüşüm yaşandığını söyledi.Genel sağlık sigortasının bugün övünülecek boyuta geldiğini, bunda özel sektörün de önemli rolü olduğunu vurgulayan Bağlı, "Sağlıkta dönüşüm ve paralelinde finansman yönetimi sosyal güvenlik reformu, 1950'den bu yana yapılmış en büyük devrim ve en önemli reform. Türk mucizesi olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.Türkiye'nin genel sağlık sigortası çalışmalarıyla dünyada gıpta edilecek noktada olduğunu ifade eden Bağlı, bundan sonra kaliteden fedakarlık yapılmadan yola devam etmek gerektiğini dile getirdi.Özellikle sağlıkta değişim ve dönüşüm politikalarıyla yakalanan memnuniyetin asla geri düşmemesi gerektiğini aktaran Bağlı, bugün de çeşitli sorunların olduğunu ancak sorunların giderilmesi noktasında da çalışmaların devam ettiğini bildirdi.Bağlı, devletin sağlıkla ilgili sosyal politikalarının uygulamasına imkan veren, kılavuzluk eden, fiyatlandıran, düzenleyen ve diğer tüm uygulama detaylarını içeren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarında bir iyileştirme yapılması gerektiğini belirtti.Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Abdülvahit Sözüer de Bakanlık olarak çok ciddi finans gücüne sahip olduklarını söyledi.Sağlık sektörünün sahip olduğu bu güçle devlet yönetimine yön verebilecek bir alana dönüştüğünü aktaran Sözüer, "Finansın doğru yönetilmesi gerekiyor. Sağlıkta karar alıcılar olarak insan hayatının kıymetinin farkındayız. İnsan hayatına dokunan bu döngüyü mükemmeliyetçi yaklaşımla yürütmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.- "Büyümüyoruz, şişmanlıyoruz"OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Bahat, sık sık özel hastane açıldığı iddialarının doğru olmadığını, aksine kapanan hastanelerin bulunduğunu bildirdi.Sağlığa harcanan paranın yüzde 6,1'den yüzde 4,1'e düştüğüne değinen Bahat, paranın azalmasına rağmen özverili şekilde çalışmaya devam ettiklerini, vatandaş memnuniyetinin arttığını kaydetti.İlaca yüzde 26 zam geldiğini ancak ameliyat, tedavi paket fiyatlarına hiç zam gelmediğini anlatan Bahat, tedavi ya da ameliyat ederken ilaç kullandıklarını, bunun da maliyetinin arttığını belirtti.Özel hastaneler hakkında bilgi veren Bahat, "Özel hastane sayısı 571. Son beş yılda her yıl yüzde bir artmış, bir büyümeden bahsedemeyiz. Yatak kapasitesi yoğun bakım bölümünde artmış, büyümemişiz, şişmanlamışız. Uzman hekim sayımız yüzde 32,3 iken bugün yüzde 29,4 oldu. İleriye değil, geriye giden bir durum var." dedi.Asgari ücret dışındaki çalışanlara enflasyon oranının altında zam verebildiklerini vurgulayan Bahat, acillerde, yoğum bakım servislerinde fark almadıkları için zarar ettiklerini, bu nedenle zaman zaman tedavi ederken kanun ve yönetmeliklerin dışına çıkmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.Bugün istedikleri noktada olmadıklarını ama daha iyi yerde olabileceklerini aktaran Bahat, vatandaşın ve kendilerinin çok daha iyisini hak ettiklerini kaydetti.Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Dr. Sema Ramazanoğlu da Türkiye'de sağlık hizmetlerinin finansmanı ve sürdürülebilirliği konusunda değerlendirmelerde bulundu.ANTALYA (AA) -