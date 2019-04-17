Akraba cinayeti sanığına 18 yıl hapis cezası

- Antalya'da, akrabasını av tüfeğiyle öldüren sanığa, 18 yıl hapis cezası verildi



Antalya'nın Alanya ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Çetiner ve avukatı ile öldürülen Oğuzhan Yılmaz'ın yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık Çetiner, olayı bilinçli olarak yapmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çetiner'in "kasten öldürme" suçunu tahrik altında gerçekleştirdiğine karar vererek, 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 10 Ekim 2017'de, Oğuzhan Yılmaz (24) ile Abdullah Çetiner (36), aralarındaki husumet nedeniyle tartışmaya başlamış, Çetiner de otomobilden aldığı av tüfeğiyle Yılmaz'a ateş etmişti. Yaralanan Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



ANTALYA (AA) -

