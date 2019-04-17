Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün uygulama mutfağı hizmete açıldı.Matso Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde düzenlenen törene, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Side Turistik İşletmecileri Derneği ( MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut, Manavgat Sanayici ve İş Adamları Derneği (MASİAD) Başkanı Mücahit Tatar, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve hayırsever iş insanları katıldı.Rektör Ünal, açılışta yaptığı konuşmada, fakülte ve meslek yüksek okulların yapılmasında ve eksiklerin giderilmesinde hayırseverlerin katkısının önemli olduğunu söyledi.Manavgat'taki meslek yüksek okulu ve turizm fakültesinin hayırsever ve kurumlar tarafından yaptırıldığını belirten Ünal, "Uygulama mutfağımız geç oldu ama güç olmadı. Şuan üniversitemizdeki en iyi mutfak bu fakültede oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Bakır Sert ise fakülte, bölüm ve uygulama mutfağı hakkında bilgiler vererek, emeği geçenlere teşekkür etti.Törende, uygulama mutfağının yapılmasına katkı sağlayan hayırseverlere plaket verildi.ANTALYA (AA) -