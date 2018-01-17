5,5 aylık Hadi bebeğin katil zanlısı olarak babası tutuklandı

- Manavgat’ta darp edildiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 5,5 aylık Hadi bebeğin ölümüyle ilgili babası tutuklandıANTALYA (İHA) - Antalya Manavgat’ta başına aldığı darbeyle ağır yaralı olarak hastaneye getirilen ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 5.5 aylık Hadi bebeğin ölümüyle ilgili babası tutuklandı.Manavgat'ta pazar gecesi yaşanan olayda Kasaplar Mahallesi'ndeki evlerinde başına aldığı darbeyle ağır yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesine getirilen 5.5 aylık Hadi bebek hayatını kaybetti. Olayın ardından anne Nazlı Ç ve Baba Ahmet A. gözlem altına alındı. Anne, ifadesinin ardından serbest bırakılırken baba Ahmet A. sorgulamasının ardından bugün sabah saatlerinde Manavgat Adliyesine getirildi. Ahmet A, Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.Olay sırasında alkollü olduğu iddia edilen ve bir tur şirketinde şoför olarak çalışmakta olan Ahmet A.'nın ifadesinde evde 5.5 aylık oğluyla beraberken oğlunun ağlamaya başladığını, mama yapmak için kucağında mutfağa doğru gittiği sırada oğlunu kucağından düşürdüğünü söylediği bildirildi.Mahkeme sırasında adliye bahçesinde bekleyen ve sık sık kucağındaki 2.5 yaşındaki kızına sarılarak ağlayan anne Nazlı Ç., akşam kocasıyla tartışma yaşadıklarını, evi terk edip bir arkadaşına gittiğini ve olay sırasında evde olmadığını bunun kamera görüntüleriyle ispatlandığı için kendisinin serbest bırakıldığını söyledi.Nazlı Ç. çocuğunu Antalya Adli Tıp Kurumundan aldıktan sonra Adana Yüreğir ilçesi Buruk mezarlığında toprağa vereceklerini sözlerine ekledi.