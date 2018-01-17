2 okuldan 947 TL çalan şüpheli yakalandı

- Alanya’da 2 okuldan 947 TL çalan şüpheli yakalandıAntalya’nın Alanya ilçesinde 2 ayrı okuldan toplam 947 TL çalan hırsızlık şüphelisi polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.Oba Mahallesi’nde bulunan Hacıkadiroğlu İlköğretim Okulundan geçtiğimiz çarşamba günü saat 02.00 sıralarında 800 TL çalınması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Okuldaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin Mustafa G. (37), olduğunu ve geçtiğimiz yıl 25 Aralık tarihi saat 00.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan Alanya Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinden de 147 para çaldığını tespit etti. Tespit üzerine Mustafa G.’yi takibe alan asayiş ekipleri, şahsı savcılık izniyle dün gece saatlerinde Mahmutlar Mahallesi’ndeki adresine düzenledikleri baskınla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mustafa G.’nin 4 ayrı suçtan da aranması olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık şüphelisi Mustafa G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.ANTALYA (İHA)