Antalya'da sahte polis dolandırıcılığı

Antalya’da kendisini polis gibi tanıtarak, aynı kişiyi aynı yöntemle, iki kez dolandırmak isteyen zanlı yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay, geçen hafta Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisini 'polis' olarak tanıtan Ş.T.(35) telefonla aradığı Ş.S.İ'yi terör örgütü operasyonunda gözaltına alınacağını söyleyerek, korkuttu. Büyük panik yaşayan Ş.S.İ. bundan kurtulmasını sağlayacağını söyleyenŞ.T.’ye hesabından çektiği 67 bin lirayı kaptırdı. Durumu yakınlarıyla paylaşan dolandırıldığını anladı.Ş.S.’i’nin başvurusu üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri,geniş çaplı çalışma başlattı.Aynı kişiyi dolandırmak üzere yeniden telefonla arayan Ş.T., Ş.S. İ’den hesabındaki 31 bin lirayı da çekmesini istedi. Polisle ortak hareket eden Ş.S.İ, içinde gazete kağıtları bulunan zarfı Ş.T'ye teslim ederken suçüstü yakalandı. Emniyette ifadesi tamamlanan Ş.T., adliyeye sevk edildi.ANTALYA (İHA)