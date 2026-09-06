Isparta düğünlerinin vazgeçilmez lezzeti: Kabune pilavı Isparta’da düğün denildiğinde akla yalnızca davul, zurna ve kalabalık sofralar gelmiyor. Büyük kazanlarda pişirilen yemekler, misafirlere yapılan ikramlar ve yıllardır sürdürülen paylaşma geleneği de düğün kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu sofraların baş tacında ise kabune pilavı yer alıyor.

Etli pilavın yanı sıra çorba, fasulye ve irmik helvasıyla tamamlanan geleneksel düğün yemeği, Isparta’da bir davetin ötesinde, geçmişten bugüne taşınan bir kültür olarak yaşatılıyor. Bir pilavdan daha fazlası: Kabune Isparta mutfağının en bilinen yöresel lezzetlerinden biri olan kabune, pirinç, et suyu, nohut ve haşlanıp didilmiş etle hazırlanıyor. Geleneksel tarifte halka doğranıp tuz ve karabiberle ovulan soğan, pilavın altına yerleştiriliyor. Üzerine nohut, et ve pirinç ekleniyor; et suyu ile pişirilen pilav, son aşamada tereyağıyla buluşturuluyor.

Pişen kabune, dinlendirildikten sonra geniş bir tepsiye ters çevrilerek servis ediliyor. Böylece et ve nohut üstte kalıyor, pilav ise sofraya hem görünümü hem de lezzetiyle geliyor. Düğün sofralarının geleneksel menüsü Isparta’da düğün yemekleri, yalnızca bir ana yemekten oluşmuyor. Yöresel düğün kültüründe çorba, pilav, etli nohut veya fasulye ve irmik helvası gibi yemekler bir arada hazırlanıyor.

Kültür Portalı’nda yer alan Isparta düğün geleneklerine ilişkin bilgilerde, düğünün ikinci günü ikram edilecek yemeklerin bir gece önceden hazırlandığı belirtiliyor. Yemeklerin başında ise kabune pilavı, çorba, etli nohut ya da fasulye ve irmik helvası bulunuyor.

Bu menü, yöredeki düğün sofralarının neden uzun yıllardır hafızalarda yer ettiğini de ortaya koyuyor. Sıcak çorbayla başlayan ikram, ana yemekle devam ediyor; irmik helvasıyla tamamlanan sofra, misafirlere yapılan geleneksel bir ağırlama biçimine dönüşüyor. Kazanlar kurulur, sofralar birlikte hazırlanır Isparta düğünlerinde yemek hazırlığı da başlı başına bir dayanışma örneği. Büyük kazanların kurulduğu, yemeklerin toplu şekilde hazırlandığı bu süreçte aile büyükleri, komşular ve yakınlar bir araya geliyor.

Geçmişte düğün yemeklerinin hazırlanması sırasında gönüllü kişilerin gece boyunca yemekleri beklediği, bu uygulamanın ise “kazan bekleme” olarak adlandırıldığı aktarılıyor. Böylece yemek yalnızca düğün günü sunulan bir ikram değil, hazırlık aşamasından itibaren toplumsal paylaşımın bir parçası oluyor. Kabune, Isparta’nın dışında da yaşatılıyor Isparta’nın yöresel düğün yemeği, kent sınırları dışında yaşayan hemşehrilerle buluşmalarda da sofralara taşınıyor. Isparta Belediyesi tarafından Ankara ve İstanbul’da düzenlenen Ispartalılar buluşmalarında kabune pilavı ve helvanın yer aldığı yöresel düğün yemeği ikram edildi.

Bu buluşmalarda geleneksel yemeklerin sunulması, yalnızca bir lezzet tanıtımı olarak değil, memleket hasretini gidermenin ve kültürel bağları canlı tutmanın bir yolu olarak öne çıkıyor. Düğünlerin tadı da geleneği de bir başka Bugün Isparta’da düğün sofraları, modern yaşamın değişen alışkanlıklarına rağmen yöresel yemek kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Kabune pilavı, fasulye, çorba ve irmik helvası gibi lezzetler; aynı sofrada buluşmanın, misafir ağırlamanın ve gelenekleri gelecek nesillere aktarmanın simgeleri arasında yer alıyor.

Isparta’nın düğün yemekleri, bir yandan yöresel mutfağın zenginliğini gösterirken diğer yandan “sofrada herkes için yer vardır” anlayışını yaşatıyor. Büyük kazanlarda pişen yemekler, yalnızca karın doyurmuyor; aileleri, akrabaları ve komşuları aynı sofrada buluşturuyor.

Isparta’da düğün denildiğinde kabune pilavının hatırlanması da işte bu nedenle tesadüf değil. Çünkü bu lezzet, kentin mutfak kültüründe olduğu kadar, düğünlerin paylaşma ve dayanışma geleneğinde de özel bir yere sahip.