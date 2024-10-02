Yufkaya Büyük Zam! Yeni Fiyatlar Pazartesi Günü Yürürlüğe Girecek

Ekmek ve simit fiyatlarındaki zamların ardından, yufka fiyatlarına da önemli bir zam yapıldı. İstanbul’da ekmek fiyatlarının yüzde 50 artışla 15 TL'ye ulaşmasının ardından, yufka üreticileri de artan maliyetler nedeniyle fiyatları yükseltme kararı aldı.

Un fiyatlarındaki ciddi artış ve diğer üretim giderleri sebebiyle yufka fiyatlarına yaklaşık yüzde 30 oranında zam yapıldı. Ocak ayından bu yana 90 TL olan bir kilo yufka, Pazartesi gününden itibaren 120 TL’ye satılacak. Türkiye Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Ankara ve İstanbul’daki bayilere yeni fiyat listesini iletti.

Bu zam kararı, özellikle büyük şehirlerde yufka fiyatlarında ciddi bir artış anlamına gelirken, tüketiciler de yeni fiyatlara uyum sağlamaya çalışacak.