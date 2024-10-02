BDDK'dan Güvenlik Adımı: ATM'lerde Basit Şifreler Yasaklanacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ATM'lerde tahmin edilmesi kolay şifrelerin kullanımını sona erdirmek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidiyor. Bu adım, dolandırıcılık vakalarının önüne geçmeyi ve kullanıcıların hesaplarını daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Özellikle doğum tarihi, şehir plakası veya spor takımlarının kuruluş yılı gibi kolay tahmin edilebilen şifre kombinasyonlarını kullananlar için bu düzenleme önemli değişiklikler getiriyor. Artık bu tarz basit şifreler ATM'lerde geçerli olmayacak ve kullanıcılar daha karmaşık şifreler oluşturmak zorunda kalacak.

Zorunlu Şifre Değişikliği Geliyor

Yeni düzenlemeyle, basit şifre kullanan banka müşterileri, ATM’lerden işlem yapmaya çalıştıklarında sistem onları daha güvenli bir şifre oluşturmaya zorlayacak. Bankalar, bu süreçte müşterilerine güvenli şifre oluşturma konusunda yardımcı olacak ve rehberlik sağlayacak.

BDDK'nın aldığı bu önlem, dijitalleşen bankacılık dünyasında güvenlik açıklarını kapatmayı amaçlıyor. Kısa süre içinde yürürlüğe girmesi beklenen bu uygulama, bankacılık işlemlerinde güvenlik standardını yükseltecek.