Isparta Yalvaç Kırkbaş Barajı % 100 doluluk oranına ulaştı.

2016 Yılında tamamlanarak hizmete alınan ve Bölge halkına yıllık 7 milyon 125 bin TL gelir artışı sağlayan barajın temelden yüksekliği 47.40 metre olarak inşa edildi. 1 milyon 918 bin metreküp depolama hacmi bulunan Baraj ile 4 bin 750 dekar tarım arazisi kapalı sistemle ve modern sulama yöntemleri ile sulanıyor.Bölge de modern meyve bahçeleri göze çarpıyor.Ayrıca son dönemlerde karpuz ekimi hız kazandı ve Kırkbaş Karpuzu adıyla anılmaya başlandı. Diğer taraftan, hayvancılıkla geçimini sağlayan köy halkımızın en büyük girdilerinden olan yem ve samanında, kendileri tarafından üretilmesiyle masrafları önemli ölçüde azalarak kazanca dönüştü.DSİ 18.Bölge Müdürlüğü-Isparta