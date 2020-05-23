Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı Mesajı

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan bir Ramazan-ı Şerif’i daha bitirerek millet olarak birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duyguları ile dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu bayrama daha kavuşmanın sevinci hep birlikte yaşamaktayız.

Her yaştan insan için farklı anlamlar yüklü, coşku ve heyecanla beklenen bayramlar, nesiller arasında bir köprü gibi geçmişle geleceği buluşturan müstesna günlerdir.

Bu bayramda geçmiş bayramlara göre bir farklılık olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için büyüklerimizi ziyaret edip ellerinden öpemeyeceğimiz bir Ramazan Bayramını geçirmenin üzüntüsünü yaşamaktayız.

Evlerimizde geçirmek zorunda kalacağımız bu bayramı, arzu ederdik ki, bayram namazı ile birlikte gülümseyen yüzler, sevinen kalpler, dualarda birleşen diller eşliğinde kutlayalım.

Ancak sorumluluklarımızın bilincinde, sosyal mesafenin gönül birlikteliğimize engel olmayacağını düşünerek, hem kendimizin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmamak için bu yıl özellikle yakın temas ile bayramlaşmaktan kaçınmalıyız.

Hayatımıza sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece, sorumluluk bilinci içinde daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağımıza da inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan Bayramının tüm insanlığı iyilikte, doğrulukta ve hayırda buluşturmasını, şehrimize, ülkemize, İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, nice bayramlara ulaşmak temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlarım.

