Emeklilere Müjde: O Ücret Artık Alınmayacak

Arabası olan emekliler için sevindirici bir haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Banka, emeklilere yönelik yeni bir kampanya başlatarak, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketlerinden alınan ücretin artık kaldırıldığını duyurdu. Bu uygulama sayesinde emekliler, HGS etiketlerini ücretsiz olarak temin edebilecekler.

Ziraat Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç yıllık maaş promosyonu sözleşmesi imzalayan müşterilere, ücretsiz HGS hizmeti sunacak. Ayrıca, emeklilere özel vadeli mevduat faiz oranları ve kiralık kasa hizmetlerinde de indirimler sağlanacak.

Emekliler, bu kampanya ile finansal yüklerini hafifletecek ve bankacılık hizmetlerinden daha fazla avantaj elde edecekler. Ziraat Bankası'nın bu yeni uygulaması, emekli müşteriler için büyük kolaylık ve tasarruf fırsatları sunuyor.