Sigara Zammı Belli Oldu: Tiryakilere Kötü Haber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı ve yıllık enflasyon oranı %71,60 olarak belirlendi. Enflasyon verileriyle birlikte sigara fiyatlarına gelecek zam oranı da netleşti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte sigaradan alınan maktu vergi tutarı, 4,8058 liradan 5,7424 liraya çıktı. Bu artış, bir paket sigaranın maktu vergi tutarının yaklaşık 1 lira artmasına neden oldu.

Sigara Fiyatlarındaki Değişiklikler

Ocak ayında yapılan düzenlemeyle sigaradan alınan vergi oranı düşürülmüş ancak maktu vergi artırılmıştı. Bu düzenleme, sigara maliyetlerindeki artışın satış fiyatına olan etkisini azaltmıştı. Şu anda satış noktalarında 70 TL'ye satılan bir paket sigara üzerindeki vergi yükü şu şekilde hesaplanıyor:

Satış fiyatı: 70 TL

70 TL Nispi vergi (%57): 39.90 TL

39.90 TL Maktu vergi (paket başına): 5.74 TL

5.74 TL Nispi + Maktu vergi: 45.64 TL

45.64 TL KDV: 11.67 TL

11.67 TL Toplam vergi yükü: 57.31 TL

Uzmanların Görüşü

Uzmanlar, sigara firmalarının bu artışı satış fiyatına 5 lira olarak yansıtacaklarını belirtiyor. Bu durum, sigara fiyatları üzerindeki vergi yükünü ve dolayısıyla tüketici fiyatlarını önemli ölçüde etkileyecek.

Sonuç

Bu gelişmeler, tiryakilerin bütçesini zorlayacak ve sigara fiyatlarında önemli bir artışa neden olacak. Sigara fiyatlarındaki bu artış, tüketicilerin sigara tüketimi üzerinde de etkili olabilir.

Gelecekteki Beklentiler

Uzmanlar, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından birçok kalemde zamların yapılacağını ve sigara fiyatlarındaki artışın diğer ürünlere de yansıyabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, tiryakilerin sigara fiyatlarındaki artışa hazırlıklı olmaları ve bütçelerini buna göre düzenlemeleri gerekiyor.