Emekli Promosyonlarına Zam: Bankalar Yarışıyor

Milyonlarca emekliyi sevindirecek promosyon kampanyaları yeniden başladı. Haziran ayı sonunda sona eren banka promosyon kampanyaları, Temmuz ayı itibarıyla maaş artışlarıyla birlikte yeniden güncellendi. Uzmanlar, emeklilere maaşlarındaki zamları beklemelerini ve yeni kampanyalara göre hareket etmelerini öneriyor.

Bankaların Emekli Promosyon Kampanyaları

Garanti BBVA

10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL

10.000 – 15.000 TL arası emeklilere 10.000 TL

15.000 – 20.000 TL arası emeklilere 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri emeklilere 15.000 TL

Ziraat Bankası

Emekli maaşı ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığıyla alan vatandaşlar 12.000 TL’ye varan promosyon alabiliyor.

Halkbank

10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

ING

Maaşını ING’ye taşıyanlara 18.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.

Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL’ye varan ek promosyon imkanı.

Denizbank

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

Fibabanka

10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL arası emeklilere 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası emeklilere 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri emeklilere 12.000 TL

QNB Finansbank

15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim ile toplamda 16.200 TL ödül.

0 - 9.999 TL maaş alanlar için 6.250 TL

10.000 - 14.999 TL maaş alanlar için 10.000 TL

15.000 - 19.999 TL maaş alanlar için 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 15.000 TL

Türkiye Finans

9.999 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL

10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL

Her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödül.

Vakıfbank

10.000 TL’ye kadar maaş alanlar için 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla maaş alanlar için 12.000 TL

Akbank

15.000 TL’ye varan promosyona ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül.

0 - 9.999 TL maaş alanlar için 6.250 TL

10.000 - 14.999 TL maaş alanlar için 10.000 TL

15.000 - 19.999 TL maaş alanlar için 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 15.000 TL

Bankalar, emekli maaşlarını taşıyan müşterilere yönelik sundukları promosyonlarla müşteri bağlılığını artırmayı hedefliyor. Emeklilerin, en uygun ve avantajlı promosyonu seçebilmek için bankaların kampanyalarını dikkatlice değerlendirmeleri öneriliyor.