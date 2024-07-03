Benzin ve Motorine Dev Zam: Enflasyonun Açıklanmasıyla ÖTV Zammı Netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrası, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların yanı sıra birçok kalemde ürünlere de zam geliyor. Bu zamlardan en dikkat çekeni, benzin, motorin ve otogaz gibi akaryakıt ürünlerine yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı oldu.

Enflasyon ve ÜFE Verileri

TÜİK'in açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, haziran ayında yıllık olarak %50,09 ve aylık olarak %1,38 artış gösterdi. Bu artış, çeşitli tüketim mallarına olan zamların temelini oluşturdu. 6 aylık ÜFE %19,49 seviyesinde gerçekleşirken, bu durum ÖTV maktu tutarlarında yaklaşık %19,49 oranında bir artışa yol açtı.

Akaryakıt ve Alkol Ürünlerine Zam

ÖTV artışı ile birlikte benzin, motorin, otogaz ve alkol ürünlerine peş peşe zamlar yapıldı. Bu zamlar, ürünlerin perakende fiyatlarında önemli oranda artışlara sebep oldu. Son otomatik ÖTV artışının ardından, benzin ve motorin üzerindeki ÖTV tutarları da yükseldi.

Benzin için litre başına ÖTV miktarı: 9,45 TL'den 11,29 TL'ye çıktı.

9,45 TL'den 11,29 TL'ye çıktı. Motorin için litre başına ÖTV miktarı: 8,86 TL'den 10,59 TL'ye çıktı.

8,86 TL'den 10,59 TL'ye çıktı. Alkol için litre başına ÖTV: 1.062 TL'den 1.269 TL'ye yükseltildi.

Sonuç olarak, %20 KDV'nin eklenmesiyle:

Motorin üzerine litre başına: 2 lira 20 kuruş zam yapıldı.

2 lira 20 kuruş zam yapıldı. Benzin üzerine litre başına: 2 lira 20 kuruş zam yapıldı.

2 lira 20 kuruş zam yapıldı. Otogaza: 1 lira 70 kuruş zam yapıldı.

ÜFE Beklentileri

TÜİK'in verilerine göre, yılın ilk beş ayında üretici fiyat endeksi (ÜFE) %17,87 oranında artış gösterdi. Haziran ayında ÜFE'nin %1,5 artması durumunda, altı aylık ÜFE %19,64'e yükselecek. Eğer haziran ayında ÜFE %1,75 artarsa, altı aylık ÜFE %19,93 olarak gerçekleşecek. ÜFE'nin haziranda %2 artış göstermesi durumunda ise altı aylık ÜFE %20,22 olacak.