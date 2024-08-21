Emlak İlanlarında Yeni Dönem: Son 24 Gün Uyarısı

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe önemli bir yenilik getiren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile ilgili olarak ev sahiplerine ve emlakçılara uyarıda bulundu. 15 Eylül'de yürürlüğe girecek olan bu yeni düzenleme ile emlak ilanlarının sadece yetkilendirilmiş kişiler tarafından verilebileceği belirtildi. Bu kurallara uymayanlara 158 bin 460 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.

EİDS sistemi, sahte ilanların, spekülatif fiyat artışlarının ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesini amaçlıyor. Bu kapsamda, taşınmaz sahipleri veya yetkilendirilmiş emlak işletmeleri ilan verebilecek, yetki belgesi olmayan emlakçılar ise ilan girişi yapamayacak.

Ticaret Bakanı Bolat, bu sistemin tüketici mağduriyetlerini önleyeceğini ve emlak ilanlarının daha güvenilir hale geleceğini belirtti. Ayrıca, sosyal medya gibi platformlarda yayımlanan ilanların da sisteme entegre edilmesi gerektiğini vurguladı ve bu şartı yerine getirmeyen ilanların denetleneceğini söyledi.

Bolat, emlak işletmelerinin ilanlarında il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerini zorunlu olarak belirtmesi gerektiğini de hatırlattı. Bakanlık, sektördeki tüm paydaşların taleplerini dikkate alarak sistemi geliştirmeye devam edeceğini belirtti.