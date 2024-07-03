Bedelli Askerlik Zam Oranı Belli Oldu: İşte Yeni Rakamlar

Enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte Ocak 2025 yılına kadar geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücretleri belirlendi. Bedelli askerlik ücreti Ocak 2024 döneminde 182 bin 609 TL seviyesine yükselmişti. Geçmişte yapılan düzenleme ile bedelli askerlik tutarı, memur maaş katsayısındaki oranla aynı doğrultuda arttırılacak şekilde sabitlenmişti. Bu kapsamda, memurlara yapılan %19,31 zam ile yeni bedelli askerlik fiyatları da belli oldu.

Yeni Bedelli Askerlik Ücreti

%19,31'lik memur zammının açıklanmasının ardından yeni bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 TL'den 217 bin 870 TL seviyesine yükselmiş oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Uyarı

MSB, geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler için kritik bir uyarıda bulunmuştu. Zam öncesi daha ucuz bedelli askerlik ücreti için çağrıda bulunan MSB, yeni rakamların 28 Haziran'a kadar geçerli olacağını belirtmişti.

MSB'nin konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğinde 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."