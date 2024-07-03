Meclis Gündemine Gelen Borç Silme ve Borç Kapatma Kredisi Haberi

TBMM gündemine gelen önemli bir gelişme ile vergi borçları, kredi kartı borçları ve trafik cezalarının tamamının tek seferde silinmesi planlanıyor. Bu iddialar, hayat pahalılığıyla mücadele eden ve borç yükü altında ezilen milyonlarca vatandaşı umutlandırdı.

Genel Af Niteliğindeki Borç Silme ve Borç Kapatma Kredisi

Planlanan düzenlemeler kapsamında dar gelirli ve yüksek borca sahip olan vatandaşlara devlet destekli ve düşük faizli borç kapatma kredisi sağlanacak. Bu kredi, vergi borçları, kredi kartı borçları, banka kredileri ve trafik cezalarını içerecek şekilde tasarlandı.

TBMM'den Geçmesi Beklenen Düzenlemeler

Meclis'ten geçmesi beklenen düzenlemelerden biri devlet destekli borç kapatma kredisi, diğeri ise sicil affı olacak. Sicil affı çerçevesinde vatandaşların bütün borçlarının tek seferde silinebileceği bildiriliyor.

Borç Kapatma Kredisi Detayları:

Borç kapatma kredisi yalnızca kamu bankalarından alınabilecek.

En düşük kredi miktarı 50 bin TL olacak.

Kredi çekenlere düşük faiz imkanı ve esnek ödeme koşulları sağlanacak.

Bu düzenlemelerin hayata geçmesi durumunda, borçlu olan vatandaşlar için önemli bir maddi rahatlama sağlanması hedefleniyor.