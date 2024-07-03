Isparta'da Bitkilerin Şifalı Dünyası: Dumanlar Aktar ve Baharat

Bitkisel ilaç denilince halkımızın aklına hemen aktar ve baharatçılar geliyor. Hiç şüphesiz aktarlar, tüm İslam aleminde yüzlerce yıl boyunca bitkisel şifa ürünlerinin temin edildiği birer adres olmuştur.

Eski çağlardan beri insanlar, hastalıklardan korunmak ve hastalıkların tedavisi için geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) yöntemlerini kullanmışlar ve elde edilen bilgileri, deneyimleri kuşaktan kuşağa aktarmışlardır. Birçok hasta, aktardan aldığı bitkilerle kendi ilacını hazırlamakta ve kullanmaktadır.

Isparta'da şifalı ve aromatik bitkisel ürünleri, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olacak tüm bitkileri, çayları, tohumları, bitkisel yağları, pekmez çeşitlerini ve baharatları "Bitkilerin Şifalı Dünyası" Dumanlar Aktar ve Baharat'tan satın alabilirsiniz. Kuru kahvesiyle de iddialı olan Dumanlar Baharat ve Aktar'a tüm vatandaşlarımızı bir kahve içmeye bekliyoruz.

Adres: Yeni Köy Garajı M Blok No:81 ISPARTA

Telefon: 0545 711 23 53

