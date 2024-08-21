Altında Tarihi Yükseliş: Yatırımcılar Kazanç Sağlıyor

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Altın fiyatları, son dönemde yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor. Fed’in faiz indirimi beklentileri ve Orta Doğu’daki gerilimler, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. 21 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla gram altın 2 bin 735 TL, çeyrek altın ise 4 bin 376 TL'ye yükseldi.

ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayında faiz indirme olasılığı, altın fiyatlarını yukarı çekti. Piyasada 18 Eylül’de 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklenirken, bu beklenti altının haftaya rekor seviyelerde başlamasına neden oldu. Ayrıca, İran ve İsrail arasındaki gerilimler, altının risk algısını artırarak fiyatların yükselmesine katkıda bulundu.

İç piyasada yatırımcıların kar satışına başladığı ve Kapalıçarşı’da altın alım satımında hareketlilik yaşandığı gözleniyor. Altın fiyatlarındaki bu tarihi yükseliş, yatırımcılara önemli kazançlar sağladı.

21 Ağustos 2024 Altın Fiyatları:

Gram Altın: Alış 2.735,21 TL / Satış 2.735,59 TL

Alış 2.735,21 TL / Satış 2.735,59 TL Çeyrek Altın: Alış 4.376,46 TL / Satış 4.472,75 TL

Alış 4.376,46 TL / Satış 4.472,75 TL Cumhuriyet Altını: Alış 17.504,04 TL / Satış 17.834,59 TL

Alış 17.504,04 TL / Satış 17.834,59 TL Yarım Altın: Alış 8.725,73 TL / Satış 8.945,77 TL

Alış 8.725,73 TL / Satış 8.945,77 TL Ziynet Altını: Alış 17.506,16 TL / Satış 17.836,82 TL

Alış 17.506,16 TL / Satış 17.836,82 TL Ata Altını: Alış 18.340,79 TL / Satış 18.808,02 TL

Alış 18.340,79 TL / Satış 18.808,02 TL 14 Ayar Bilezik: Alış 1.495,28 TL / Satış 1.940,84 TL

Alış 1.495,28 TL / Satış 1.940,84 TL 22 Ayar Bilezik: Alış 2.525,33 TL / Satış 2.661,61 TL

Altın piyasasındaki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor ve fiyatların hangi yönde ilerleyeceği merak konusu.