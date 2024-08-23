Isparta'da 121.000 TL Dolandırıcılık Olayı: Şüpheliler Diyarbakır ve Mersin'de Yakalandı

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Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne müracaat eden Z.B. isimli vatandaş, kendisini telefonla arayarak avukat olarak tanıtan bir şahıs tarafından yönlendirilerek banka hesaplarından 121.000 TL parasının başka hesaplara transfer edildiğini belirterek şikayette bulundu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Z.B.’ye ait paranın transfer edildiği şüpheli hesaplar üzerinde yapılan detaylı çalışma sonucunda olayın şüphelilerinin Y.C.C. ve M.D. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüphelilerin Diyarbakır ve Mersin illerinde ikamet ettikleri belirlendi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Mersin İl Jandarma Komutanlığı birimleriyle yapılan koordineli operasyon sonucu, şüpheliler 20 Ağustos 2024 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirtti.