Ekim Tarifesi Açıklandı: Doğalgaza Zam Var mı?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Ekim ayı itibarıyla geçerli olacak doğalgaz tarifelerini açıkladı. Şirket, doğalgaz tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BOTAŞ’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, mesken ve sanayi abonelerinin tarifeleri ile elektrik üretim amaçlı tarifede herhangi bir artış olmadı. Konut tüketicileri için ekim ayında dağıtım şirketlerine uygulanacak satış fiyatı bin metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira olarak sabit kaldı.

Tarife Detayları

Konutlar için: Bin metreküp doğalgazın fiyatı 5 bin 631 lira.

Bin metreküp doğalgazın fiyatı 5 bin 631 lira. Ekmek üreticileri için: Bin metreküp doğalgazın fiyatı 8 bin 549 lira.

Bin metreküp doğalgazın fiyatı 8 bin 549 lira. Elektrik üretim amaçlı: Bin metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira.

Doğalgaz fiyat tarifelerinin aylık olarak hesaplandığını hatırlatan BOTAŞ, ekim ayında herhangi bir zam yapılmadığını bir kez daha vurguladı.