Eğirdir'de güvenlik güçlerinden büyük operasyon

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ve uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadele kapsamında Eğirdir ilçesinde önemli bir operasyona imza attı. Alınan istihbarat doğrultusunda, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen iki kişi takibe alındı.

8 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahıslarla birlikte 1.772 kök kenevir bitkisi, 2.860 gram kubar esrar, 430 gram kenevir tohumu, üç av tüfeği, üç kurusıkı tabanca ve 171 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerden biri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.