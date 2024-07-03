Araç Kredisi Çekenlere Yeni Masraf: Zorunlu Kasko

Araç sahibi olmak için kredi çeken vatandaşlar için yeni bir zorunluluk getiriliyor. Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar, araç kredisi kullanan müşterilerden kasko poliçesi yaptırmalarını isteyerek, bu poliçenin bankadan alınmasını şart koşuyor. Müşteriler, dışarıdan daha uygun fiyat almak istediklerinde ise krediden yararlanamama riskiyle karşılaşıyor. Bankalar, poliçeyi kendileri keserek, müşterinin hesabından veya kredi kartından otomatik olarak tahsil ediyor.

Tüketici dernekleri, tüketicilerin sigorta poliçelerini serbest piyasa koşullarına göre istedikleri acenteden yaptırma özgürlüğüne sahip olduğunu savunurken, bankaların zorunlu kasko taleplerine karşı tüketicilerin hukuki yollarla mücadele etmelerini öneriyor. Hukukçular ise, bankaların araç kredisi verirken kendilerini garanti altına almak için kasko poliçesini zorunlu tutabileceğini ancak tüketicinin bu poliçeyi bankadan değil istediği acenteden yaptırabileceğini belirtiyor.

Bu durum, banka kredileriyle araç sahibi olmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken önemli bir konu olarak gündeme geldi. Tüketiciler, kasko poliçesi alırken bankaların dayatmalarına karşı ellerindeki seçenekleri değerlendirerek, kendileri için en uygun ve en avantajlı seçeneği tercih etme hakkına sahipler.