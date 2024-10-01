İçkiye Zam Yolda: Tarihi Belli Oldu

Ekim ayında ağır alkollü içki gruplarına zam bekleniyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, zamların Ekim ayının ilk haftasında gerçekleşeceğini duyurdu.

Dündar, artan maliyetler sebebiyle zam oranlarının %5 ile %15 arasında değişeceğini belirtti. Bu gelişme, özellikle ağır alkollü içkilerde fiyat artışına neden olacak ve tüketiciler üzerinde ek bir mali yük getirecek.

Sektör temsilcileri, içki fiyatlarındaki artışların devam edebileceğini ve maliyetlerin enflasyon ile paralel olarak yükselmeye devam ettiğini vurguluyorlar. Ekim ayında yapılacak zamların, içki piyasasında fiyat dengesini nasıl etkileyeceği merak konusu.