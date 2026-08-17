Isparta'da Dev Eğitim ve Kent Takası Hamlesi

Isparta'da Dev Eğitim ve Kent Takası Hamlesi
ISPARTA
G.Tarihi: 16.08.2026 22:33
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Isparta'da Dev Eğitim ve Kent Takası Hamlesi: Fevzipaşa İlkokulu Alanına Karşılık 12 Derslikli Özel Eğitim Okulu Geliyor!
 
Isparta’da hem kent içi ulaşımı ve pazar düzenini rahatlatacak hem de özel öğrencilerin eğitim ihtiyacına cevap verecek dev bir proje için tarihi karar alındı. Salı Pazarı bölgesindeki Fevzipaşa İlkokulu arazisini bünyesine katmaya hazırlanan Isparta Belediyesi, bu devre karşılık kente modern bir özel eğitim okulu kazandırıyor.
 
Bütçe Kararı Mecliste Oy Birliğiyle Kabul Edildi
 
Isparta Belediye Meclisi toplantısında gündeme gelen dev yatırım, meclis üyelerinin tam desteğini aldı. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Uğur Büyükçulcu tarafından sunulan raporda, 12 derslikli özel eğitim okulu inşaatının yıllara sâri olarak yürütüleceği belirtildi.
 
Finansman planlamasına göre projenin:
 
  • %30'u 2026 yılı bütçesinden,
  • %70'i ise 2027 yılı bütçesinden karşılanacak.
Komisyon raporu, yapılan oylamada meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilerek resmiyet kazandı.
 
Fevzipaşa İlkokulu Arazisi Kapalı Pazar ve Otopark Olacak
 
Projenin detaylarını açıklayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan takasın detaylarını paylaştı. Fevzipaşa İlkokulu alanının devralınmasıyla birlikte Salı Pazarı'nın kurulduğu bölgenin kapalı pazar yeri ve otopark olarak yeniden düzenleneceği belirtildi.
 
Yeni yapılacak okulun konumuna değinen Başdeğirmen, 12 derslikli modern özel eğitim okulunun Türk Telekom binasının hemen arkasındaki alana inşa edileceğini ve tamamlandıktan sonra Milli Eğitim'e teslim edileceğini ifade etti.
 
Özel Çocuklar İçin 3 Bin 254 Metrekarelik Tam Donanımlı Kampüs
 
Özel gereksinimli çocukların tüm ihtiyaçları düşünülerek planlanan proje, 3 bin 254 metrekarelik alan üzerinde 2 katlı olarak inşa edilecek.
 
Kente kazandırılacak modern eğitim tesisinin bünyesinde şu birimler yer alacak:
 
  • 12 adet derslik
  • 12 adet bireysel eğitim odası
  • 6 adet mesleki ve sanatsal atölye
  • Dil ve konuşma terapisi odası
  • Hasta dinlenme odası
  • Beden eğitimi salonu
  • Müzik ve resim derslikleri
  • Aile eğitim odası
  • Günlük yaşam becerilerinin kazandırılacağı uygulama evi
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